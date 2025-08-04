Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu

Borsada haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,99 artışla 10.853,49 puandan kapanış yaptı. 4 Ağustos Pazartesi günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +534.992 TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise aktif fark +1.322.991.000 TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı -994.941.000 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışı olan hisseler...