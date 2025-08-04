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  4. Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu

Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 1

Borsada haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,99 artışla 10.853,49 puandan kapanış yaptı. 4 Ağustos Pazartesi günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +534.992 TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise aktif fark +1.322.991.000 TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı -994.941.000 TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışı olan hisseler...

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Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 2

10 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR)
Aktif Fark: –117 milyon 579 bin TL

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Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 3

9 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)
Aktif Fark: –122 milyon 408 bin TL

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Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 4

8 - Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC)
Aktif Fark: –124 milyon 248 bin TL

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