Tek bir hisseye 1 milyar TL yatırım! Yatırımcılar dikkat: En çok alım-satım bu hisselerde oldu
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,99 artışla 10.853,49 puandan kapanış yaptı. 4 Ağustos Pazartesi günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +534.992 TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise aktif fark +1.322.991.000 TL oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı -994.941.000 TL seviyesinde gerçekleşti.
İşte pazartesi günü en çok para çıkışı olan hisseler...