Tek bir hisseye 1,1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.
Borsada BİST100 endeksi, yüzde 1,44 yükselişle 10.464,48 puandan kapanış yaptı. 15 Ekim Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark +4.833.207.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde +4.311.454.000 TL aktif fark görüldü. Tüm hisselerde ise toplam +5.597.069.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte çarşamba günü en çok para çıkışı olan hisseler...
