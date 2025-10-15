Tek bir hisseye 1,1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Borsada BİST100 endeksi, yüzde 1,44 yükselişle 10.464,48 puandan kapanış yaptı. 15 Ekim Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark +4.833.207.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde +4.311.454.000 TL aktif fark görüldü. Tüm hisselerde ise toplam +5.597.069.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte çarşamba günü en çok para çıkışı olan hisseler...