Tek bir hisseye 1,1 milyar TL! Bu hisseyi alan kazandı: İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisseler
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın dördüncü işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsa BİST100 endeksi yüzde 0,50 artışla 10.956,05 puandan kapanış yaptı. 7 Ağustos Perşembe günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +3.461.617.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +3.597.264.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +797.383.300 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte perşembe günü en çok para girişinin olduğu hisseler...
