Tek bir hisseye 1,2 milyar TL! Bu hisseyi alan kazandı: İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisseler
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın ikinci işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın ikinci işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 10.814,11 puandan kapanış yaptı. 7 Ekim Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +1 milyar 650 milyon 269 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +2 milyar 351 milyon 490 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +1 milyar 186 milyon 75 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...
9 - Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Aktif Fark: -124 milyon 981 bin TL