Tek bir hisseye 4 milyar TL! Bu hisseyi alan kazandı: İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisseler

Borsa İstanbul'un düşüşle kapandığı haftanın üçüncü işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada haftanın üçüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 1,48 düşüşle 11.359,01 puandan kapattı. 27 Ağustos Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -15 milyar 147 milyon 780 bin TL olurken, BİST30 endeksinde -6 milyar 229 milyon 749 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -17 milyar 471 milyon 60 bin TL aktif işlem farkı görüldü.

İşte çarşamba günü en çok para çıkışı olan hisseler...

10 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Aktif Fark: -383 milyon 818 bin TL

9 - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)
Aktif Fark: -452 milyon 323 bin TL

8 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif Fark: -453 milyon 908 bin TL

