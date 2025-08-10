  1. Ekonomim
Tek bir hisseye 6,4 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Borsada geride kalan haftada en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.

Borsada geride kalan haftada hisselerin çoğunda alım ağırlıklı işlemler devam etti ve BİST100 endeksi yüzde 2,10 yükselişle 10.972,63 puandan haftayı kapattı.

Borsada geride kalan haftada hisselerin çoğunda alım ağırlıklı işlemler devam etti ve BİST100 endeksi yüzde 2,10 yükselişle 10.972,63 puandan haftayı kapattı. 4-8 Ağustos haftasında BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +5 milyar 888 milyon 708 bin TL, BİST30 endeksinde ise +9 milyar 570 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -2 milyar 943 milyon 390 bin TL oldu.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

10 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

10 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Aktif Fark: -371,384 milyon TL

9 - Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)

9 - Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)
Aktif Fark: -382,171 milyon TL

8 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

8 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Aktif Fark: -382,732 milyon TL

