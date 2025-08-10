Tek bir hisseye 6,4 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Borsada geride kalan haftada hisselerin çoğunda alım ağırlıklı işlemler devam etti ve BİST100 endeksi yüzde 2,10 yükselişle 10.972,63 puandan haftayı kapattı. 4-8 Ağustos haftasında BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +5 milyar 888 milyon 708 bin TL, BİST30 endeksinde ise +9 milyar 570 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -2 milyar 943 milyon 390 bin TL oldu.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...