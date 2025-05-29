Tek bir hisseye 760 milyon TL girdi! Borsada en fazla alım ve satım bu hisselerde yaşandı

Borsada 29 Mayıs Perşembe günü BİST100 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 9170,56 puandan kapanırken, BİST100’de aktif fark +626,5 milyon TL, BİST30’da +603,7 milyon TL, tüm hisselerde ise -35,9 milyon TL oldu. Dalgalı işlem gününde negatif aktif fark yaşayan bazı hisseler dikkat çekti.

Endeksin düşüşle kapandığı günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.

İşte perşembe günü para çıkışı olan hisseler...