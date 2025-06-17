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  4. Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Borsa İstanbul'da aktif işlem farkının -1,7 milyar TL'yi aştığı günde en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler açıklandı.

Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 17 Haziran Salı’da BIST100 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 9.339,59 puandan kapanış yaptı. Gün içinde aktif alış satışlarda BIST100 endeksinde toplam +323.068.700 TL, BIST30 endeksinde ise +670.826.600 TL tutarında pozitif aktif işlem farkı oluştu. Buna karşın tüm hisselerde genel aktif işlem farkı -1.774.294.000 TL olarak kaydedildi.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 2

10 – Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark: -135.237.000 TL

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Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 3

9 – Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Aktif Fark: -137.148.000 TL

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Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 4

8 – Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
Aktif Fark: -138.171.000 TL

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