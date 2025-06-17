Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 17 Haziran Salı’da BIST100 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 9.339,59 puandan kapanış yaptı. Gün içinde aktif alış satışlarda BIST100 endeksinde toplam +323.068.700 TL, BIST30 endeksinde ise +670.826.600 TL tutarında pozitif aktif işlem farkı oluştu. Buna karşın tüm hisselerde genel aktif işlem farkı -1.774.294.000 TL olarak kaydedildi.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...