Tek hisseye 1 milyar TL! Yatırımcılar bu hisselere odaklandı: İşte en fazla alım-satım olan hisseler
Borsa İstanbul'da aktif işlem farkının -1,7 milyar TL'yi aştığı günde en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler açıklandı.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 17 Haziran Salı’da BIST100 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 9.339,59 puandan kapanış yaptı. Gün içinde aktif alış satışlarda BIST100 endeksinde toplam +323.068.700 TL, BIST30 endeksinde ise +670.826.600 TL tutarında pozitif aktif işlem farkı oluştu. Buna karşın tüm hisselerde genel aktif işlem farkı -1.774.294.000 TL olarak kaydedildi.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...