Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Borsada haftanın ilk işlem gününde alımların etkisiyle BİST100 endeksi yüzde 5,78 artışla 9.948,51 puandan kapanırken, endekste aktif fark +8,42 milyar TL, BİST30 endeksinde +8,43 milyar TL ve tüm hisselerde toplam +6,73 milyar TL olarak gerçekleşti; yükselişle birlikte aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler öne çıktı.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...