Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler
Haftanın ilk işlem gününün geride kaldığı borsada en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın ilk işlem gününde alımların etkisiyle BİST100 endeksi yüzde 5,78 artışla 9.948,51 puandan kapanırken, endekste aktif fark +8,42 milyar TL, BİST30 endeksinde +8,43 milyar TL ve tüm hisselerde toplam +6,73 milyar TL olarak gerçekleşti; yükselişle birlikte aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler öne çıktı.
İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...