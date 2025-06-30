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  4. Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Haftanın ilk işlem gününün geride kaldığı borsada en fazla para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 1

Borsada haftanın ilk işlem gününde alımların etkisiyle BİST100 endeksi yüzde 5,78 artışla 9.948,51 puandan kapanırken, endekste aktif fark +8,42 milyar TL, BİST30 endeksinde +8,43 milyar TL ve tüm hisselerde toplam +6,73 milyar TL olarak gerçekleşti; yükselişle birlikte aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler öne çıktı.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 2

10 - Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)
Aktif Fark: -92.444.000 TL

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Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 3

9 - IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA)
Aktif Fark: -110.115.000 TL

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Tek hisseye 1.96 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 4

8 - Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Aktif Fark: -119.333.000 TL

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