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  4. Tek hisseye 2,35 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Tek hisseye 2,35 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Borsa İstanbul'da temmuz ayının dördüncü haftasında en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Tek hisseye 2,35 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 1

Borsada 21-25 Temmuz haftasında alımların öne çıktığı işlemlerle BİST100 endeksi yüzde 2,67 oranında yükselerek 10.642,60 puandan haftayı tamamladı. Aynı hafta içinde BİST100 endeksinde +5.883.325.000 TL, BİST30 endeksinde ise +7.029.823.000 TL seviyesinde aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı ise +3.340.042.000 TL olarak kaydedildi.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Tek hisseye 2,35 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 2

10 - Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Aktif Fark (TL): –219.497.000

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Tek hisseye 2,35 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 3

9 - Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Aktif Fark (TL): –231.037.000

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Tek hisseye 2,35 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler - Sayfa 4

8 - Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
Aktif Fark (TL): –248.484.000

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