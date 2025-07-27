Tek hisseye 2,35 milyar TL! Tüm gözler bu hisselere çevrildi: İşte en fazla alım-satım olan hisseler

Borsada 21-25 Temmuz haftasında alımların öne çıktığı işlemlerle BİST100 endeksi yüzde 2,67 oranında yükselerek 10.642,60 puandan haftayı tamamladı. Aynı hafta içinde BİST100 endeksinde +5.883.325.000 TL, BİST30 endeksinde ise +7.029.823.000 TL seviyesinde aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı ise +3.340.042.000 TL olarak kaydedildi.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...