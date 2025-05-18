Tek hisseye 4,5 milyar TL! Yatırımcıların gözdesi bu hafta zirveye oturdu! Bu hisseleri alan kazandı

Borsa İstanbul’da 12–16 Mayıs haftasında BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 değer kazancıyla 9.668,36 puandan tamamladı.

Geride kalan işlem haftasında BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı +13,58 milyar TL, BIST 30 endeksinde ise +15,79 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı ise +6,08 milyar TL oldu.

Borsanın yükselişle kapattığı haftada, aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler güçlü alımlarla öne çıkarken, bazı hisselerde ise negatif farklar dikkat çekti.

İşte bu hafta para çıkışı olan hisseler...