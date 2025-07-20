Tek şirket 1 trilyon TL barajını geçti! Borsanın en değerli 20 şirketi belli oldu: Zirve şaşırttı!
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında borsa değeri en yüksek şirketler belli olurken sadece bir şirketin piyasa değeri 1 trilyon TL'yi aştı.
Borsada 14-18 Temmuz haftasını 10.366,16 puandan kapatan BİST100 endeksi, geçen hafta %0,07 oranında yükseliş kaydetti. Endekste yaşanan bu hareketlilikle birlikte, şirketlerin piyasa değeri sıralamasında da bazı değişiklikler gözlendi.
İşte piyasa değeri en yüksek şirketler...
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