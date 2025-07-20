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  4. Tek şirket 1 trilyon TL barajını geçti! Borsanın en değerli 20 şirketi belli oldu: Zirve şaşırttı!

Tek şirket 1 trilyon TL barajını geçti! Borsanın en değerli 20 şirketi belli oldu: Zirve şaşırttı!

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında borsa değeri en yüksek şirketler belli olurken sadece bir şirketin piyasa değeri 1 trilyon TL'yi aştı.

Tek şirket 1 trilyon TL barajını geçti! Borsanın en değerli 20 şirketi belli oldu: Zirve şaşırttı! - Sayfa 1

Borsada 14-18 Temmuz haftasını 10.366,16 puandan kapatan BİST100 endeksi, geçen hafta %0,07 oranında yükseliş kaydetti. Endekste yaşanan bu hareketlilikle birlikte, şirketlerin piyasa değeri sıralamasında da bazı değişiklikler gözlendi.

İşte piyasa değeri en yüksek şirketler...

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Tek şirket 1 trilyon TL barajını geçti! Borsanın en değerli 20 şirketi belli oldu: Zirve şaşırttı! - Sayfa 2

20- Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Piyasa Değeri: 139,7 milyar TL


 

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Tek şirket 1 trilyon TL barajını geçti! Borsanın en değerli 20 şirketi belli oldu: Zirve şaşırttı! - Sayfa 3

19- Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)
Piyasa Değeri: 154,9 milyar TL

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Tek şirket 1 trilyon TL barajını geçti! Borsanın en değerli 20 şirketi belli oldu: Zirve şaşırttı! - Sayfa 4

18- Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Piyasa Değeri: 188,2 milyar TL

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