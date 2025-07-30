Teklif Meclis'e sunuldu: ÖTV'siz araç alımının önü açılıyor mu? İşte detaylar...
20 yaşını doldurmuş aracı bulunan vatandaşlara ÖTV'siz araç alma imkanı getirecek kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Çevreye ve ekonomiye zarar veren araçların trafikten çekilmesi planlanan düzenleme ile aracını hurdaya verenlere yerli üretim araçlar ÖTV'siz satılacak. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Meclis'e dikkat çeken bir teklif sundu.
20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlara, yerli araç alımında ÖTV muafiyeti getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM’ye iletti. Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.
2025 SONUNA KADAR...
Teklif ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çekilerek yerine çevre dostu araçların teşvik edilmesi hedefleniyor.