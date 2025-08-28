Teknik analizin vazgeçilmez aracı: Fibonacci geri çekilmesi

Nasıl uygulanır ve yorumlanır?

Yatırımcılar, bu aracı bir varlığın fiyat grafiğine uygularken, öncelikle belirgin bir yükseliş veya düşüş trendi tespit ediyor. Eğer bir yükseliş trendi söz konusuysa, araç en düşük noktadan (dip) en yüksek noktaya (tepe) doğru çiziliyor. Bu çizimle birlikte, grafik üzerinde otomatik olarak %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6 gibi kritik seviyeler beliriyor. İşte bu seviyeler, yatırımcılar için bir pusula görevi görüyor. Fiyatlar ana trendin tersine doğru geri çekilmeye başladığında, bu seviyelerin destek noktası olarak çalışması ve fiyatların buradan dönerek tekrar ana trend yönünde hareket etmesi bekleniyor.