Teknik analizin vazgeçilmez aracı: Fibonacci geri çekilmesi
Finans piyasaları, küresel ekonominin nabzını tutarken, fiyat grafiklerinin dili de yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Bu karmaşık dilde en sık başvurulan ve en etkili araçlardan biri de Fibonacci geri çekilmesi Peki, bu gizemli isim ne anlama geliyor ve piyasalardaki rolü nedir?
Fibonacci oranlarının temeli
Fibonacci geri çekilmesi, adını İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'den alan ve doğada, sanatta, hatta insan vücudunda dahi rastlanan Fibonacci sayı dizisine dayanıyor. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... şeklinde sonsuza dek giden bu dizi, her sayının kendisinden önceki iki sayının toplamından oluşmasıyla biliniyor. Ancak finans piyasaları için bu diziyi özel kılan, içindeki oranlar. Özellikle 0.382, 0.5 ve 0.618 gibi oranlar, bir trend hareketi sırasında fiyatların "nefes alacağı" potansiyel destek ve direnç seviyelerini işaret ediyor.
Nasıl uygulanır ve yorumlanır?
Yatırımcılar, bu aracı bir varlığın fiyat grafiğine uygularken, öncelikle belirgin bir yükseliş veya düşüş trendi tespit ediyor. Eğer bir yükseliş trendi söz konusuysa, araç en düşük noktadan (dip) en yüksek noktaya (tepe) doğru çiziliyor. Bu çizimle birlikte, grafik üzerinde otomatik olarak %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6 gibi kritik seviyeler beliriyor. İşte bu seviyeler, yatırımcılar için bir pusula görevi görüyor. Fiyatlar ana trendin tersine doğru geri çekilmeye başladığında, bu seviyelerin destek noktası olarak çalışması ve fiyatların buradan dönerek tekrar ana trend yönünde hareket etmesi bekleniyor.
Altın oranın gücü: %61.8 seviyesi
Fibonacci geri çekilmesinin en kritik seviyelerinden biri şüphesiz %61.8'dir. "Altın Oran" olarak da bilinen bu seviye, uzmanlar arasında büyük önem görüyor ve birçok yatırımcı için en güçlü destek veya direnç noktası olarak kabul ediliyor. Bir yükseliş trendinde, fiyatın %61.8 seviyesine kadar geri çekilip bu noktadan yukarı yönlü güçlü bir tepki vermesi, ana trendin sağlam bir şekilde devam ettiğine dair önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor.
Sınırlamaları ve diğer araçlarla kullanımı
Ancak, bu aracın bir "mucize" olmadığını ve tek başına kesin sonuçlar vermediğini belirtmekte fayda var. Finans piyasaları, çok sayıda değişkenin etkileşimde olduğu karmaşık sistemlerdir. Bu nedenle, deneyimli yatırımcılar Fibonacci geri çekilmesini tek bir gösterge olarak değil, bir dizi teknik analiz aracının parçası olarak kullanıyor. Örneğin, Fibonacci seviyelerine yakın bir noktada hacim artışı, RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden dönmesi veya güçlü bir mum grafiği formasyonunun oluşması, bu seviyenin güvenilirliğini artırıyor.