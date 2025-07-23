Teknoloji devi temettü dağıtıyor * 1 lot bile olsa tüm hesaplara geçecek
Borsanın önde gelen şirketlerinden VESBE, 24 Temmuz Perşembe günü temettü ödemesi yapıyor.
Borsa İstanbul’da yükseliş trendi sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği süreçte sadece borsa değil diğer yatırım araçları da pozitif seyrediyor.
Borsa İstanbul, 21-23 Temmuz tarihleri arasında pozitif bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki toparlanma ve yurt içi yatırımcı ilgisiyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket etti.
Endeks, üç günlük süreçte toplamda %2,5’e yakın prim yaptı. Bankacılık ve holding hisseleri öne çıkarken, teknoloji ve sanayi sektörleri de destekleyici rol oynadı. İşlem hacminde artış yaşanırken, yatırımcılar temmuz sonu verilerini beklemeye başladı.