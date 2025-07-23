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  4. Teknoloji devi temettü dağıtıyor * 1 lot bile olsa tüm hesaplara geçecek

Teknoloji devi temettü dağıtıyor * 1 lot bile olsa tüm hesaplara geçecek

Borsanın önde gelen şirketlerinden VESBE, 24 Temmuz Perşembe günü temettü ödemesi yapıyor.

Teknoloji devi temettü dağıtıyor * 1 lot bile olsa tüm hesaplara geçecek - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği süreçte sadece borsa değil diğer yatırım araçları da pozitif seyrediyor.

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Teknoloji devi temettü dağıtıyor * 1 lot bile olsa tüm hesaplara geçecek - Sayfa 2

Borsa İstanbul, 21-23 Temmuz tarihleri arasında pozitif bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki toparlanma ve yurt içi yatırımcı ilgisiyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket etti.

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Teknoloji devi temettü dağıtıyor * 1 lot bile olsa tüm hesaplara geçecek - Sayfa 3

Endeks, üç günlük süreçte toplamda %2,5’e yakın prim yaptı. Bankacılık ve holding hisseleri öne çıkarken, teknoloji ve sanayi sektörleri de destekleyici rol oynadı. İşlem hacminde artış yaşanırken, yatırımcılar temmuz sonu verilerini beklemeye başladı.

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Teknoloji devi temettü dağıtıyor * 1 lot bile olsa tüm hesaplara geçecek - Sayfa 4

TÜRKİYE’NİN DEV ŞİRKETİ TEMETTÜ ÖDÜYOR

Rota Borsa’nın haberine göre temettü ödemesi yapacak şirket Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) olarak açıklandı.

 

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