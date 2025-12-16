Teknoloji patronları servette rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin 10 ismi
Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlenen bilgilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara yükseldi.Dünyanın en zengin 10 iş insanından 9'u ABD, 1'i ise Fransa menşeli iken, 10 iş insanından 8'inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...
Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden derlenen verilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara ulaştı. Yılın başından bu yana bu isimlerin toplam varlığı 558,9 milyar dolarlık artış gösterdi.
Listede yer alan 10 milyarderin 9’unun ABD’li, 1’inin ise Fransız olduğu görülürken, bu kişilerin 8’inin teknoloji sektöründe faaliyet göstermesi dikkat çekti.