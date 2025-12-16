Teknoloji patronları servette rekor kırdı: İşte dünyanın en zengin 10 ismi

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden derlenen verilere göre, 16 Aralık itibarıyla dünyanın en zengin 10 iş insanının toplam serveti 2 trilyon 536 milyar dolara ulaştı. Yılın başından bu yana bu isimlerin toplam varlığı 558,9 milyar dolarlık artış gösterdi.