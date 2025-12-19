Teknolojiyi ayakta tutan 9 kritik emtia

Bakır: Enerjinin ve iletişimin omurgası

Bakır, iletkenlik açısından gümüşten sonra ikinci sırada yer alıyor ancak maliyeti daha düşük olduğu için dünyada en çok tercih edilen iletken metal. Elektrik motorlarından kablolara, şarj altyapısından devre kartlarına kadar her noktada bakır kullanılıyor. Elektrikli araçlarda bakır kullanımı içten yanmalı araçlara göre yaklaşık üç kat daha fazla. Yenilenebilir enerji sistemleri özellikle rüzgâr türbinleri ve güneş panelleri bakır talebini sürekli büyütüyor. Veri merkezlerinde kullanılan soğutma ve enerji sistemleri de bakıra bağımlı. Bu nedenle bakır, küresel teknoloji altyapısının temel direklerinden biri.