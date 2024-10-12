Tekstilin dev üreticilerinden biriydi ; Konkordato ilan etti
Tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden ve 2 prestijli mağazası bulunan dev marka konkordato ilan etti
Küresel ekonomik kriz ülkemizdeki bazı üreticileri de vurdu. İstanbul Fatih’te 2 büyük mağazası bulunan Granz Moda alacaklarına karşılık konkordato ilan etti.
KONKORDATO İLAN ETTİ
Konuya ilişkin konkordatotakip.com’un aktardığına göre Granz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan konkordato talebi kabul edildi.
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuru kapsamında talebi karara bağlayarak konkordato ilanını kabul etti. Böylece tekstil devinin idaresi için kayyım ataması yapılacak.
2 MAĞAZASI KAPANDI
Granz Moda’nın İstanbul Fatih’te 2 mağazası bulunuyordu. Yurt dışında New York, Roma gibi büyükşehirlere de açılma planı yapan giyim devinin iflas etmesi üzüntüyle karşılandı.