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Tekstilin dev üreticilerinden biriydi ; Konkordato ilan etti

Tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden ve 2 prestijli mağazası bulunan dev marka konkordato ilan etti

Tekstilin dev üreticilerinden biriydi ; Konkordato ilan etti - Sayfa 1

Küresel ekonomik kriz ülkemizdeki bazı üreticileri de vurdu. İstanbul Fatih’te 2 büyük mağazası bulunan Granz Moda alacaklarına karşılık konkordato ilan etti.

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Tekstilin dev üreticilerinden biriydi ; Konkordato ilan etti - Sayfa 2

KONKORDATO İLAN ETTİ

Konuya ilişkin konkordatotakip.com’un aktardığına göre Granz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan konkordato talebi kabul edildi.

 

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Tekstilin dev üreticilerinden biriydi ; Konkordato ilan etti - Sayfa 3

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuru kapsamında talebi karara bağlayarak konkordato ilanını kabul etti. Böylece tekstil devinin idaresi için kayyım ataması yapılacak.

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Tekstilin dev üreticilerinden biriydi ; Konkordato ilan etti - Sayfa 4

2 MAĞAZASI KAPANDI

Granz Moda’nın İstanbul Fatih’te 2 mağazası bulunuyordu. Yurt dışında New York, Roma gibi büyükşehirlere de açılma planı yapan giyim devinin iflas etmesi üzüntüyle karşılandı.

 

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