Telefonda kiralık tarife: İşte marka ve modele göre fiyatlar

Türkiye’deki ilk örnekleri 2023 yılında görülen akıllı telefon kiralamaya olan ilgi henüz çok yüksek olmasa da alıcısı var. Öyle ki, bu modeli geçen yıl hayata geçiren bir firma bir yılda 1.000’in üzerinde akıllı telefonu kiraladığını açıkladı.