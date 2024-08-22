Telefonda kiralık tarife: İşte marka ve modele göre fiyatlar
Yüksek fiyat ve sınırlı kredi seçenekleri özellikle üst segment akıllı telefonlara ulaşmayı zorlaştırınca şirketler çözümü akıllı telefon kiralama modelinde buldu. İlk kez 2023 yılında başlayan kiralık telefonlarda fiyatlar bütçeye ve ihtiyaca göre 400 TL’lerden başlıyor 5 bin TL’lere kadar uzanıyor. İşte marka ve modele göre kiralama fiyatları...
Son yıllarda hızla yükselen fiyatlar ve sınırlı taksit seçenekleri nedeniyle özellikle ‘üst segment’ diye tabir edilen akıllı telefonlara ulaşmak bir hayli zorlaştı.
Teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren şirketler de gerek ulaşılabilirliği artırmak gerekse farklı ihtiyaçlara yanıt vermek üzere akıllı telefon kiralama çözümüne yönelmeye başladı.
Türkiye’deki ilk örnekleri 2023 yılında görülen akıllı telefon kiralamaya olan ilgi henüz çok yüksek olmasa da alıcısı var. Öyle ki, bu modeli geçen yıl hayata geçiren bir firma bir yılda 1.000’in üzerinde akıllı telefonu kiraladığını açıkladı.
MODEL NASIL ÇALIŞIYOR?
Telefon kiralama yöntemi kredi kartında limit ihtiyacı olan kişiler için de son dönemde sık başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Ağustos 2024 itibarıyla akıllı telefon kiralama hizmetini yaygın olarak iki büyük marka gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi, modeli 2023 yılında ilk kez başlatan MediaMarkt’ın Smart Kirala platformu, diğeri ise Teknosa’nın Kirala Bunu isimli platformu.