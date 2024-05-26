Temel analiz ve teknik analiz nedir? Teknik analiz yönteminde en sık kullanılan indikatörler!

Şirkete dair somut veriler dışında şirket hakkında çıkan haberler bile temel analiz için önemlidir. Şirketin verileri ile göremediğiniz birçok şeyi haberlerden de öğrenmeniz mümkündür. Edindiğiniz bilgileri yorumlayarak ve piyasalardaki dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Temel analiz için elde edeceğiniz bu veriler size hisse seçiminde doğru yolu gösterecektir. Temel analiz yöntemi daha çok sektör, ekonomi ve şirket eksenli yapılır.