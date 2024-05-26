Temel analiz ve teknik analiz nedir? Teknik analiz yönteminde en sık kullanılan indikatörler!
Finansal piyasalarda en çok işlem gören finansal ürün hisse senetleridir. Hisse senedi seçiminde kullanılan çok farklı yöntemler olsa da yatırımcılar tarafından en çok kullanılan iki yöntem vardır. Bunlar; teknik analiz ve temel analiz yöntemleridir. Peki, temel analiz ve teknik analiz nedir? İşte detaylar...
Temel analiz
Hisse seçim analiz türü olarak bilinen temel analiz yöntemi genelde orta vadeli ya da uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilir. Temel analiz yönteminde asıl amaç, hisse senetlerinin gerçekte sahip olduğu değeri ortaya çıkarmaktır. Bir şirkete yatırım yapmadan önce hisse seçiminde temel analiz yöntemi kullanılarak hisse senedi alımı yapıp şirkete ortak olabilirsiniz. Yalnız temel analiz yaparken bazı durumları ve faktörleri es geçmemek gerekir. Şirketin bilançosu, gelir tablosu, şirketin sahip olduğu nakit akışı, döviz pozisyonları bakılması gereken en önemli konulardır.
Şirkete dair somut veriler dışında şirket hakkında çıkan haberler bile temel analiz için önemlidir. Şirketin verileri ile göremediğiniz birçok şeyi haberlerden de öğrenmeniz mümkündür. Edindiğiniz bilgileri yorumlayarak ve piyasalardaki dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Temel analiz için elde edeceğiniz bu veriler size hisse seçiminde doğru yolu gösterecektir. Temel analiz yöntemi daha çok sektör, ekonomi ve şirket eksenli yapılır.
Eğer efektif yatırım kararları alma pozisyonunda iseniz finansal piyasalardaki dalgalanmaların nedenlerini araştırıp elinizdeki verilerle doğru bir şekilde karar verebilirsiniz. Temel analiz sayesinde eğer hisse senedinin gerçek değeri piyasa fiyatının üzerinde ise alım emri verilir. Sahip olunan hisse senedinin gerçek değeri piyasa fiyatının altında ise de satım emri verilecektir.
Teknik analiz
Teknik analiz, hisse seçim analiz türleri içerisinde anlaşılması zor diyebileceğimiz bir analiz türüdür. Bunun için belli bir alanda profesyonel olmak ve finansal kavramları bilmek önemlidir. O sebeple de teknik analiz yapması için yatırım uzmanları ya da aracı yatırım şirketlerinden destek almak gerekir.