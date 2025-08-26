Temerrüt faizi nedir? Temerrüt faizinin finanstaki rolü ve önemi
Finansal ilişkilerde, verilen sözlerin ve yapılan anlaşmaların zamanında yerine getirilmesi esastır. Ancak hayat her zaman planlandığı gibi gitmez ve bazen borçlar vadesinde ödenemeyebilir. İşte tam bu noktada temerrüt faizi devreye girer. Basitçe ifade etmek gerekirse, temerrüt faizi, bir borcun vadesinde ödenmemesi durumunda borcun ödenmeyen kısmına uygulanan ek bir faizdir. Bu, borçluya ödeme yapmadığı her gün için ek bir maliyet yüklerken, alacaklının da gecikmeden kaynaklanan zararını telafi etmeyi amaçlar.
Temerrüdün ortaya çıkışı: Vade ihlali ve sonuçları
Temerrüt faizinin işlemeye başlamasının temel koşulu, bir borcun vadesinin gelmiş olmasına rağmen ödenmemesidir. Bu duruma hukuk dilinde "temerrüde düşme" denir. Çoğu ticari işlemde, vadenin gelmesiyle birlikte borçlu otomatik olarak temerrüde düşmüş sayılır. Yani, alacaklının borçluya ekstra bir ihtarname göndermesine genellikle gerek yoktur. Ancak, bazı özel durumlarda veya belirsiz vadeli borçlarda, alacaklının borçluya ödeme yapması için bir ihtar göndermesi gerekebilir.
Temerrüde düşen borçlu için durum daha da karmaşıklaşır. Çünkü artık ödemesi gereken ana borcun yanı sıra, bu borcun geciktiği süre boyunca biriken temerrüt faiziyle de karşı karşıyadır. Bu durum, borçlunun finansal yükünü önemli ölçüde artırabilir ve borcun ödenmesini daha da zorlaştırabilir.
Temerrüt faizi oranları: Sözleşmeden yasal sınırlara!
Temerrüt faizi oranı, finansal anlaşmaların en önemli detaylarından biridir ve iki ana şekilde belirlenir:
1-) Sözleşmesel temerrüt faizi: tarafların anlaşması
İki taraf arasında bir kredi, satış veya hizmet sözleşmesi yapılırken, taraflar borcun vadesinde ödenmemesi halinde uygulanacak temerrüt faiz oranını sözleşme serbestisi ilkesi gereğince önceden belirleyebilirler.
Örneğin, bir banka ile imzalanan kredi sözleşmesinde, ödenmeyen taksitlere belirli bir oranda temerrüt faizi uygulanacağı açıkça belirtilir. Bu oran, genellikle normal faiz oranından daha yüksek tutulur çünkü amacı, borçluyu caydırmak ve zamanında ödeme yapmaya teşvik etmektir. Ancak, belirlenen bu oranlar da hukuk sistemimizdeki "aşırı faiz" veya "gabin" gibi kavramlarla sınırlanmıştır. Yani, taraflar keyfi olarak fahiş oranlar belirleyemezler; bu tür oranlar mahkemelerce iptal edilebilir veya indirilebilir.