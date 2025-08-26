Temerrüt faizi nedir? Temerrüt faizinin finanstaki rolü ve önemi

Örneğin, bir banka ile imzalanan kredi sözleşmesinde, ödenmeyen taksitlere belirli bir oranda temerrüt faizi uygulanacağı açıkça belirtilir. Bu oran, genellikle normal faiz oranından daha yüksek tutulur çünkü amacı, borçluyu caydırmak ve zamanında ödeme yapmaya teşvik etmektir. Ancak, belirlenen bu oranlar da hukuk sistemimizdeki "aşırı faiz" veya "gabin" gibi kavramlarla sınırlanmıştır. Yani, taraflar keyfi olarak fahiş oranlar belirleyemezler; bu tür oranlar mahkemelerce iptal edilebilir veya indirilebilir.