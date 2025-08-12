Temettü devi için 32 TL ödeme tahmini geldi! Otomotiv devi yatırımcısına el ovuşturuyor.

Borsa İstanbul’da yatırımcısı sayısı artmaya devam ediyor. Halihazırda 8 milyon kişiye yakın yatırımcının bulunduğu borsada Aselsan, Bim, Şok, Ford Oto, Altınay, Tüpraş gibi çok sayıda dev şirket dikkat çekerken milyonlarca yatırımcının gözdesi ise şüphesiz Doğuş Otomotiv oldu.