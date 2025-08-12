Temettü devi için 32 TL ödeme tahmini geldi! Otomotiv devi yatırımcısına el ovuşturuyor.
Borsa İstanbul’un hem temettü hem de otomotiv devlerinden olan DOAS için kar payı ödeme tahmini geldi.
Borsa İstanbul’da yatırımcısı sayısı artmaya devam ediyor. Halihazırda 8 milyon kişiye yakın yatırımcının bulunduğu borsada Aselsan, Bim, Şok, Ford Oto, Altınay, Tüpraş gibi çok sayıda dev şirket dikkat çekerken milyonlarca yatırımcının gözdesi ise şüphesiz Doğuş Otomotiv oldu.
DOAS koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Doğuş Oto her yıl dağıttığı yüksek temettü rakamlarıyla tanınıyor. rotaborsa.com’daki bilgiye göre ise İş Yatırım Menkul Değerler DOAS’ın dağıtacağı temettü oranına ilişkin tahminde bulundu.
Borsa İstanbul’da son yılların temettü şampiyonu hisse senedi olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı Mayıs ayında % 11,88 verimle yatırımcılarına hisse başına brüt 27,2727272 TL nakit temettü dağıtarak adından bir kez daha söz ettirdi.