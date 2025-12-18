Temettü imparatorluğu kuran 21 hisse; 2010 yılından beri düzenli olarak temettü dağıtıyorlar
Borsa İstanbul’da uzun vadeli yatırımcının yüzünü güldüren şirketler netleşti. 2010’dan bu yana aralıksız temettü dağıtan hisseler, BİST’te adeta bir “temettü imparatorluğu” kurdu.
Dalgalı piyasa koşullarına rağmen istikrarlı kârlılığını koruyan ve yatırımcısıyla kazancını paylaşmayı sürdüren şirketler dikkat çekiyor; aralarında sanayi devleri ve holdinglerin de bulunduğu 20’yi aşkın hisse, son 15 yıldır düzenli temettü geleneğini bozmuyor.
1 | 25