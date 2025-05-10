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  4. Temettü maratonu başladı * Kar ödemeleri 14-15 Mayıs’ta hesaplara geçiyor

Temettü maratonu başladı * Kar ödemeleri 14-15 Mayıs’ta hesaplara geçiyor

Borsada aracı kurumların peş peşe fiyat verdiği şirketler arasından 4 dev şirket 14-15 Mayıs tarihlerinde temettü ödemesi yapacak.

Temettü maratonu başladı * Kar ödemeleri 14-15 Mayıs’ta hesaplara geçiyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 14-15 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada birçok şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

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Temettü maratonu başladı * Kar ödemeleri 14-15 Mayıs’ta hesaplara geçiyor - Sayfa 2

14 Mayıs Çarşamba günü, Gentaş Dekoratif Yüzeyler (GENTS), Eis Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) için temettü hak kullanım tarihi olacak. Bu tarihte hissedar olan yatırımcılar temettü ödemelerinden faydalanabilecek.

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Temettü maratonu başladı * Kar ödemeleri 14-15 Mayıs’ta hesaplara geçiyor - Sayfa 3

Haftanın son temettü dağıtımı ise 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC), belirlenen tutar üzerinden yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

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Temettü maratonu başladı * Kar ödemeleri 14-15 Mayıs’ta hesaplara geçiyor - Sayfa 4

Temettü takvimi yatırımcılar açısından önem taşırken, hisse senetlerinde oluşabilecek fiyat hareketliliği ve temettü sonrası oluşacak fiyat ayarlamaları da dikkatle takip ediliyor.

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