Temettü maratonu başladı * Kar ödemeleri 14-15 Mayıs’ta hesaplara geçiyor
Borsada aracı kurumların peş peşe fiyat verdiği şirketler arasından 4 dev şirket 14-15 Mayıs tarihlerinde temettü ödemesi yapacak.
Borsa İstanbul'da 14-15 Mayıs tarihlerini kapsayan haftada birçok şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.
14 Mayıs Çarşamba günü, Gentaş Dekoratif Yüzeyler (GENTS), Eis Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT) için temettü hak kullanım tarihi olacak. Bu tarihte hissedar olan yatırımcılar temettü ödemelerinden faydalanabilecek.
Haftanın son temettü dağıtımı ise 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC), belirlenen tutar üzerinden yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.