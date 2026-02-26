  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Temettü ödemeleri netleşti! Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor.

Temettü ödemeleri netleşti! Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor.

Borsada işlem gören 4 şirket yatırımcısının beklediği temettü kararını açıkladı. Ödemeler Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor.

Temettü ödemeleri netleşti! Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor. - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da temettü heyecanı devam ediyor. Yatırımcıların merakla beklediği kar payı dağıtım takvimi netleşirken, mart ayı itibarıyla ödemelerin hesaplara aktarılması öngörülüyor. Piyasada faaliyet gösteren dev şirketlerin onayladığı kararlar doğrultusunda, hak sahibi yatırımcılar bahar dönemine nakit girişiyle girecek.

1 | 7
Temettü ödemeleri netleşti! Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor. - Sayfa 2

Sermaye piyasalarında hareketlilik yaratan bu nakit akışının, genel piyasa likiditesine ve yatırımcı güvenine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

2 | 7
Temettü ödemeleri netleşti! Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor. - Sayfa 3

4 ŞİRKET TEMETTÜ KARARINI AÇIKLADI

Rotaborsa.com’da paylaşılan bilgiye göre temettü ödemesi yapacak şirketler ve tutarlar şöyle:

 

3 | 7
Temettü ödemeleri netleşti! Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor. - Sayfa 4

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)

Karar tanımı Hisse başı temettü tutarı (brüt) Hisse başı temettü tutarı (net) Temettü tarihi
Yönetim Kurulu 0,8695652 TL 0,7391304 TL 6 Mayıs
4 | 7