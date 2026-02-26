Temettü ödemeleri netleşti! Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor.
Borsada işlem gören 4 şirket yatırımcısının beklediği temettü kararını açıkladı. Ödemeler Mart ayında hesaplara geçmeye başlıyor.
Borsa İstanbul'da temettü heyecanı devam ediyor. Yatırımcıların merakla beklediği kar payı dağıtım takvimi netleşirken, mart ayı itibarıyla ödemelerin hesaplara aktarılması öngörülüyor. Piyasada faaliyet gösteren dev şirketlerin onayladığı kararlar doğrultusunda, hak sahibi yatırımcılar bahar dönemine nakit girişiyle girecek.
Sermaye piyasalarında hareketlilik yaratan bu nakit akışının, genel piyasa likiditesine ve yatırımcı güvenine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
4 ŞİRKET TEMETTÜ KARARINI AÇIKLADI
Rotaborsa.com’da paylaşılan bilgiye göre temettü ödemesi yapacak şirketler ve tutarlar şöyle: