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  4. Temizlik malzemeleriyle girmediği ev kalmamıştı ; Ev gereçleri devi iflas etti

Temizlik malzemeleriyle girmediği ev kalmamıştı ; Ev gereçleri devi iflas etti

Sattığı temizlik ürünleriyle bir döneme damga vuran Buse Ev Gereçleri konkordato ilan etti.

Temizlik malzemeleriyle girmediği ev kalmamıştı ; Ev gereçleri devi iflas etti - Sayfa 1

Küresel çapta başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerini de kasıp kavuran ekonomik krizden ülkemizdeki işletmeler de nasibini aldı.

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Temizlik malzemeleriyle girmediği ev kalmamıştı ; Ev gereçleri devi iflas etti - Sayfa 2

Geçtiğimiz yıllarda ses getirecek şekilde piyasaya giren ev gereçleri markası iflasını duyurdu. konkordatotakip.com’da yer alan bilgiye göre Buse Ev Gereçleri’nin konkordato talebi kabul edildi.

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Temizlik malzemeleriyle girmediği ev kalmamıştı ; Ev gereçleri devi iflas etti - Sayfa 3

Sattığı temizlik kovaları, pas paslar gibi malzemelerle tanınan bir markanın çöküşü böylece tescillendi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

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Temizlik malzemeleriyle girmediği ev kalmamıştı ; Ev gereçleri devi iflas etti - Sayfa 4

ESAS NO: 2023/516 Esas

Mahkememizin 16/10/2024 tarihli duruşma zaptı uyarınca;

1-Davacı Nesrin Durmaz bakımından konkordato tasdik şartlarının gerçekleşmediği anlaşılmakla tasdik talebinin reddine, kesin mühletin kaldırılmasına, kaldırıldığının ilanına, mahkememizce verilen tüm tedbirlerin hükümle birlikte kaldırılmasına,

2-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 48206-5 sicil numarasında kayıtlı CENK DURMAZ-BUSE İTHALAT ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 141683-5 sicil numarasında kayıtlı BUSE EV GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato projesinin İİK’nun 305 maddesindeki tasdik şartlarının gerçekleştiği anlaşılmakla TASDİKİNE,

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