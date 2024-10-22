Temizlik malzemeleriyle girmediği ev kalmamıştı ; Ev gereçleri devi iflas etti
Sattığı temizlik ürünleriyle bir döneme damga vuran Buse Ev Gereçleri konkordato ilan etti.
Küresel çapta başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerini de kasıp kavuran ekonomik krizden ülkemizdeki işletmeler de nasibini aldı.
Geçtiğimiz yıllarda ses getirecek şekilde piyasaya giren ev gereçleri markası iflasını duyurdu. konkordatotakip.com’da yer alan bilgiye göre Buse Ev Gereçleri’nin konkordato talebi kabul edildi.
Sattığı temizlik kovaları, pas paslar gibi malzemelerle tanınan bir markanın çöküşü böylece tescillendi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
ESAS NO: 2023/516 Esas
Mahkememizin 16/10/2024 tarihli duruşma zaptı uyarınca;
1-Davacı Nesrin Durmaz bakımından konkordato tasdik şartlarının gerçekleşmediği anlaşılmakla tasdik talebinin reddine, kesin mühletin kaldırılmasına, kaldırıldığının ilanına, mahkememizce verilen tüm tedbirlerin hükümle birlikte kaldırılmasına,
2-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 48206-5 sicil numarasında kayıtlı CENK DURMAZ-BUSE İTHALAT ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 141683-5 sicil numarasında kayıtlı BUSE EV GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato projesinin İİK’nun 305 maddesindeki tasdik şartlarının gerçekleştiği anlaşılmakla TASDİKİNE,