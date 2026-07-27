Temmuz 2026 emekli promosyon yarışı: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

ALBARAKA



Albaraka Türk, Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli promosyon kampanyasını açıkladı. Banka, maaşını Albaraka Türk'e taşıyan SGK emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.



1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri faydalanabiliyor. Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Albaraka Türk'ten alma taahhüdü vermesi gerekiyor.



Promosyon tutarı, emekli maaşının bulunduğu dilime göre belirlenirken; otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşterileri bankaya kazandıran müşterilere ilave ödüller de sunuluyor. Referans kampanyası kapsamında getirilen her yeni emekli müşteri için ek ödeme yapılırken, toplam ödül tutarı maaş aralığı ve yerine getirilen ek koşullara bağlı olarak 8 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.