Temmuz 2026 emekli promosyon yarışı: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Temmuz 2026 emekli maaşı zammının ardından bankalar da promosyon kampanyalarını yeniledi. Güncellenen maaş tutarlarıyla birlikte birçok banka, emeklilere maaş aralıklarına göre yeni promosyon teklifleri sunmaya başladı. En yüksek emekli promosyonunu veren bankalar ise milyonlarca emeklinin yakın takibinde yer alıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte güncel emekli promosyonu kampanyaları ve merak edilen ayrıntılar...
Temmuz 2026'da emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar da promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaş tutarlarına göre yeniden şekillenen promosyon ödemeleriyle birlikte, en yüksek teklifi sunan bankalar emeklilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Güncel kampanyaları karşılaştıran vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmayı sürdürüyor.
Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte banka banka güncel emekli promosyonu kampanyaları...
ALBARAKA
Albaraka Türk, Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli promosyon kampanyasını açıkladı. Banka, maaşını Albaraka Türk'e taşıyan SGK emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri faydalanabiliyor. Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Albaraka Türk'ten alma taahhüdü vermesi gerekiyor.
Promosyon tutarı, emekli maaşının bulunduğu dilime göre belirlenirken; otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşterileri bankaya kazandıran müşterilere ilave ödüller de sunuluyor. Referans kampanyası kapsamında getirilen her yeni emekli müşteri için ek ödeme yapılırken, toplam ödül tutarı maaş aralığı ve yerine getirilen ek koşullara bağlı olarak 8 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.
ING BANK
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK kapsamındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaşı tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, sunulan ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.