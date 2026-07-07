Temmuz 2026 emekli promosyonları güncellendi: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi?
Temmuz 2026 emekli promosyonları, emekli maaşlarına yapılan zammın ardından yeniden en çok araştırılan konular arasına girdi. Maaş artışlarıyla birlikte bankaların promosyon kampanyalarını güncellemesi beklenirken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları ve maaş tutarına göre değişen ödeme miktarlarını yakından takip ediyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte detaylar...
Temmuz 2026'da emekli maaşlarına yapılan zamların ardından gözler bir kez daha banka promosyonlarına çevrildi. Güncellenen maaş tutarlarıyla birlikte birçok banka promosyon kampanyalarını yenilerken, daha yüksek ödeme ve ek avantajlar sunan teklifler emeklilerin ilgisini çekmeye başladı.
Emekli promosyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, temmuz ayında emekli maaşlarının güncellenmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyalarını da revize edebileceğini söyledi. Zamlı maaşların kesinleşmesinin ardından yeni promosyon tutarlarının açıklanabileceğine dikkat çeken Karakaş, emeklilere tercih yapmadan önce bankaların güncel kampanyalarını karşılaştırmaları tavsiyesinde bulundu.
Temmuz 2026'da emekli banka promosyonları ne kadar oldu? İşte güncel emekli promosyon tutarları
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.
SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü vermeleri halinde kampanyadan yararlanabiliyor.