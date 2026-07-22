Temmuz 2026'da emekli promosyonları değişti: Peki en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşı promosyonlarında güncel tablo şekillendi. Maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan ya da mevcut promosyon sözleşmesini yenilemek isteyen SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri için bankalar cazip kampanyalarını duyurdu.Peki, Temmuz 2026 döneminde en yüksek emekli maaşı promosyonunu hangi banka sunuyor? İşte bankaların güncel promosyon tutarları ile emeklilere sağladıkları öne çıkan kampanyalar...
Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşı promosyonlarında rekabet yeniden hız kazandı. Bankalar, emekli müşterileri bünyelerine katmak amacıyla promosyon tutarlarını ve ek kampanyalarını güncellerken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri en yüksek ödeme sunan bankaları karşılaştırmaya başladı.
Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler ise promosyon miktarlarının yanı sıra faizsiz kredi, nakit ödül ve kart avantajları gibi ek fırsatları da değerlendiriyor.
Emekli maaşı promosyonlarında Temmuz 2026 dönemiyle birlikte rekabet yeniden kızıştı. Bankalar, yeni müşteriler kazanmak için promosyon tutarlarını ve ek ödeme fırsatlarını artırırken, emekliler de en avantajlı kampanyayı sunan bankaları karşılaştırmayı sürdürüyor.
Peki en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.