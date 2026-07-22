Temmuz 2026'da emekli promosyonları değişti: Peki en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.