Temmuz ayı emekli promosyon kampanyaları | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlar
Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisine ve maaş zamlarına kilitlenmişken, bankacılık sektöründen elini çabuk tutan hamleler gelmeye başladı. Temmuz ayı zam dönemiyle birlikte emekli maaşlarının kök ücretlerinde yaşanacak artışı şimdiden fırsata çevirmek ve yeni müşteri portföyünü genişletmek isteyen kamu ve özel bankaları, emekli promosyon ücretlerinde yarışın dozunu artırdı. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor.
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilere 30.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!
Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 30.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.