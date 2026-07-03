Temmuz ayı kira zam oranları belli oldu, tavan sınırı kalktı
Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu! TÜİK verilerine göre konut ve iş yerlerine yapılacak artış sınırı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Kira tavanının kalkmasıyla yeni hesaplama nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde.
Konut ve iş yeri sahipleri ile kiracılar için büyük gün geldi çattı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, bu ay uygulanacak yasal kira artış sınırı netleşti.
Temmuz ayı itibarıyla yenilenecek kira sözleşmelerinde tavan zam oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Yani bu, kirası 10.000 TL olan birinin artık yasal olarak en fazla 13.203 TL ödeyeceği anlamına geliyor.
Resmi açıklamaya göre zam oranı yüzde 32,03 kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Bu bağlamda normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.