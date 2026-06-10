Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor? Peki temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? Kulislerde neler konuşuluyor?
Enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünde yaşanan belirgin erime, ücret artışı ve gelir iyileştirmesi taleplerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıyor.
ŞU ANDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 TL’ye çıkarıldı.
Ancak mayıs ayında yıllık enflasyon oranı, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerine yükseldi. Ekonomistler, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 32’nin de üzerine çıkabileceğini öngörüyor.