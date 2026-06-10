Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Yüksek enflasyon, asgari ücretin satın alma gücünü önemli ölçüde aşındırmaya devam ediyor. Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin reel değeri, yılın ilk beş ayında 4 bin 663 TL geriledi.