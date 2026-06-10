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  4. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor? Peki temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? Kulislerde neler konuşuluyor?

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - Sayfa 1

Enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünde yaşanan belirgin erime, ücret artışı ve gelir iyileştirmesi taleplerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıyor.

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Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - Sayfa 2

ŞU ANDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 TL’ye çıkarıldı.

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Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - Sayfa 3

Ancak mayıs ayında yıllık enflasyon oranı, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerine yükseldi. Ekonomistler, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 32’nin de üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

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Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - Sayfa 4

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Yüksek enflasyon, asgari ücretin satın alma gücünü önemli ölçüde aşındırmaya devam ediyor. Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin reel değeri, yılın ilk beş ayında 4 bin 663 TL geriledi.

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