Emekli maaşları temmuz ayında ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun hesapladı
Temmuz 2026 yaklaşırken memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin beklentiler artış gösteriyor. Ocak–Mart döneminde açıklanan enflasyonun yüzde 10,04’e ulaşması ile beraber özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşacak zam farkına odaklandı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon verilerini baz alarak yaptığı hesaplamalarla temmuz ayında emekli maaşlarında oluşabilecek artış oranına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor.
Bu kapsamda 2026’nın ilk üç ayına ait enflasyon oranları; ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak kaydedildi.