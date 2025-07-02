Temmuz ayında temettü yağıyor ; Tam 20 şirket ödeme yapacağını açıkladı
Yatırımcıların yüzünü güldüren temettü kararları açıklandı. 20 şirketin yatırımcısına ne kadar kar payı ödeyeceği belli oldu.
Aralarında Kontrolmatik, Ereğli, Do&Co, Vestel, Ayen Enerji gibi markaların yer aldığı şirketler temettü ödemesi yapacağını duyurdu.
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|Şirket (Hisse kodu)
|Hisse başı brüt temettü
|Hisse başı nett temettü
|Temettü tarihi
|Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)
|0,0861618TL
|0,0732375 TL
|2 Temmuz 2025
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