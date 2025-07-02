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  4. Temmuz ayında temettü yağıyor ; Tam 20 şirket ödeme yapacağını açıkladı

Temmuz ayında temettü yağıyor ; Tam 20 şirket ödeme yapacağını açıkladı

Yatırımcıların yüzünü güldüren temettü kararları açıklandı. 20 şirketin yatırımcısına ne kadar kar payı ödeyeceği belli oldu.

Temmuz ayında temettü yağıyor ; Tam 20 şirket ödeme yapacağını açıkladı - Sayfa 1

Aralarında Kontrolmatik, Ereğli, Do&Co, Vestel, Ayen Enerji gibi markaların yer aldığı şirketler temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

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Temmuz ayında temettü yağıyor ; Tam 20 şirket ödeme yapacağını açıkladı - Sayfa 2

Rota Borsa’da yer alan bilgiye göre temettü dağıtacak şirketlerin listesi şöyle:

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Temmuz ayında temettü yağıyor ; Tam 20 şirket ödeme yapacağını açıkladı - Sayfa 3
Şirket (Hisse kodu) Hisse başı brüt temettü Hisse başı nett temettü Temettü tarihi
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) 0,0861618TL 0,0732375 TL 2 Temmuz 2025


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Temmuz ayında temettü yağıyor ; Tam 20 şirket ödeme yapacağını açıkladı - Sayfa 4
Şirket (Hisse kodu) Hisse başı brüt temettü Hisse başı nett temettü Temettü tarihi
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 0,250 TL 0,21250 TL 2 Temmuz 2025


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