Temmuz zammı belli oldu, Aziz Çelik hesap yaptı: Memurlar her ay 2 bin 22 TL eksik maaş alacaklar
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ile memur maaş zammı arasında 5,42’lik bri fark oluşunca Prof. Dr. Aziz Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Prof. Dr. Çelik, "Memurlar Temmuz 2024’te ortalama 2 bin 22 TL eksik maaş alacak" dedi.
Memur maaşları için zam oranı haziran ayı enflasyon verisi ile belli oldu. Bu kapsamda yüzde 1,64’lük aylık TÜFE sonrası memur zammı oranı yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 8,46 memur enflasyon farkı ile yüzde 19,31 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 24,73 olarak netleşti.
Böylece en düşük memur emekli maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye ve bekar memurun 30.372 TL olan maaşı da 36.236 TL seviyesine yükseldi. Ancak polis, öğretmen, avukat, hemşire ve diğer mesleklerde hangi memurun ne kadar alacağı ortaya çıktı ancak nihai aylıklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın maaş genelgesini yayımlaması bekleniyor.
Temmuz 2024 zam döneminde toplu sözleşmeden kaynaklı memur ve memur emeklilerine yüzde 5,42’lik daha az zam yapılmış oldu.
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memurlar Temmuz 2024’te ortalama 2 bin 22 TL eksik maaş alacak" diyerek nedenini anlattı.