Temmuz zammı belli oldu, Aziz Çelik hesap yaptı: Memurlar her ay 2 bin 22 TL eksik maaş alacaklar

Böylece en düşük memur emekli maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye ve bekar memurun 30.372 TL olan maaşı da 36.236 TL seviyesine yükseldi. Ancak polis, öğretmen, avukat, hemşire ve diğer mesleklerde hangi memurun ne kadar alacağı ortaya çıktı ancak nihai aylıklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın maaş genelgesini yayımlaması bekleniyor.