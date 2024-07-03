Temmuz zammı belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin TL alanın yeni maaşı ne oldu?
Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’ye temmuz ayında yapılacak zam oranı belli oldu.
Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına gelecek zam 16 milyonu aşkın (dul, yetim aylığı, malullük aylığı, iş göremezlik geliri vs.) emekliyi yakından ilgilendiriyor.
TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alanların maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu.
TÜİK haziran ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıkladı. TÜİK ocak enflasyon oranını 6,70, şubat enflasyon oranını yüzde 4,53, mart enflasyon oranını 3,16, nisan enflasyon oranını 3,18, mayıs enflasyon oranını ise 3,37 olarak açıklamıştı. Böylece altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşının herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa temmuz itibarıyla 12 bin 473 olması bekleniyor.