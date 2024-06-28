Temmuz zammı için geri sayım başladı: Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 25-27 civarında olması bekleniyor. Zam oranı haftaya açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.