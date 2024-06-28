Temmuz zammı için geri sayım başladı: Milyonlarca emekliyi bekleyen tehlike
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz'da maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Ancak Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin kök aylık nedeniyle zam alamama ya da düşük zam alma riskine dikkat çekti.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranında... Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı haftaya netleşecek. Hükümet emekliye refah payı için kapıyı kapatırken, kök maaşlara zam yapılıp yapılmayacağı ise çok merak ediliyor.
CNBC-e yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök aylıklarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 25-27 civarında olması bekleniyor. Zam oranı haftaya açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
EMEKLİYE REFAH PAYI YOK
Son yıllarda emeklilere refah payı da veriliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda noktayı koydu. Bakan Işıkhan, emeklilere Temmuz'da mevcut enflasyon rakamının üzerinde refah payı verilmeyeceğini açıkladı.