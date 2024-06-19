Temmuz zammına sayılı günler kaldı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz ayında belirlenecek olan zam oranlarına çevrildi. 3 Temmuz’da TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kritik verinin ardından yeni dönem maaş zamları netleşecek. Peki kulislerde konuşulan zam oranları ne? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Memur ve emeklilerin yeni dönem zamlı maaşlarına sayılı günler kaldı. 3 Temmuz'da yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları belli olacak. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Peki tüm gruplara refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklilerimiz için %22,72 memur ve memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklı %17,38 oranında kesinleşti diyebiliriz.
Geriye sadece Haziran ayı enflasyonu kaldı. Enflasyon tahminlerine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerimiz için maaş farkı yüzde 25,86 memur ve memur emeklisi için ise yüzde 20,39 olarak belirlenebilir.
KİMLER REFAH PAYI ALACAK?
Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre yüzde 5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben yüzde 10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.