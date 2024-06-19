Temmuz zammına sayılı günler kaldı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam

KİMLER REFAH PAYI ALACAK?

Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre yüzde 5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben yüzde 10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.