Temmuz zammına sayılı günler kaldı: Kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Milyonlarca kişinin zamlı maaşlarının belli olmasına sayılı günler kaldı. 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ardından maaşlara yansıtılacak enflasyon farkı netleşecek. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek olası yeni zamlı maaşlar...
Haziran ayının son günlerine yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları maaş zammı çok merak ediliyor.
Temmuz ayının başında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı da netleşecek. Peki, Temmuz 2024'te memur maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Kim ne kadar alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz'da saat 10:00'da açıklayacak. Bu verinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacakları nihai zam oranı belli olacak.
2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.