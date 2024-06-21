En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına temmuz zammında yeni formüller masada
Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Emekli zammı Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi için yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı yılın ilk 6 ayı için 10 bin TL oldu. Temmuz zammı için yeni formüller gündeme geliyor. Emekliye zam oranı yüzde kaç olacak? Refah payı eklenecek mi? İşte detaylar...
Emekli temmuz zammı için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök maaşı, en düşük emekli maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için seyyanen zam formülü masada bulunuyor.
Böylece kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından temmuz artışı yapılabilecek. Emekliye zam düzenlemesi için nihai rakamlar 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi sonrası belli olacak.
Emekli temmuz zammı için iyileştirmeler masada
Ocak ayında yüzde 49,25 ile eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. İkramiyelere yapılan yüzde 50 artış ve promosyonda taban ödemelerin 12 bin liraya kadar çıkartılmasından sonra emekliler için yeni destek paketinin de hazırlıkları sürüyor. Bu çalışmaların dışında emeklilere yapılacak Temmuz ayındaki iyileştirmeler de masada.
Emekliye zam oranı yüzde kaç olacak?
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi amaçlanıyor.
Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.