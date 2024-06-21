En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşına temmuz zammında yeni formüller masada

Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.