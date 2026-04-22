Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?

ABD ile İran arasındaki savaşın doğurduğu küresel gerilim enerji fiyatları başta olmak üzere, gıda, ulaşım ve diğer kalemlerde fiyatları yükseltti.Fiyatlarda yaşanan yükselişler sonrası gözler asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete zammın yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşında işçinin rahat nefes alması ile ilgili olduğunu belirterek, zammın önünde herhangi bir hukuki engelin olmadığını belirtti.