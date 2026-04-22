Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?
Milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki asgari ücrete ara zam yapılır mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili değerlendirme yaptı.
ABD ile İran arasındaki savaşın doğurduğu küresel gerilim enerji fiyatları başta olmak üzere, gıda, ulaşım ve diğer kalemlerde fiyatları yükseltti.Fiyatlarda yaşanan yükselişler sonrası gözler asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete zammın yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşında işçinin rahat nefes alması ile ilgili olduğunu belirterek, zammın önünde herhangi bir hukuki engelin olmadığını belirtti.
Asgari ücrette ara zam beklentisi, çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Ocak ayında net 28 bin 75 TL olarak belirlenen ücretin ardından artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle "ara zam yapılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engelin olmadığını ifade ederek, bunun işçinin ihtiyaçları ve hayat pahalılığı ile ilgili olduğunu söyledi.