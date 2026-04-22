Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte yeni hesap
Milyonlarca emekli temmuzda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren zam hesabı...
Haziran 2026 enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli olacak. Şimdiden emekli maaşı için yapılacak zam oranı tahminleri paylaşılmaya başladı.
3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kere 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alıyorlar. Memur ve memur emeklileri ise yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyorlar.
2026 yılında ocak, şubat ve mart ayı enflasyonları belli oldu. Buna göre, enflasyon farkı emekliler için şimdiden yüzde 10.04 olarak gerçekleşti. Bu verinin üzerine nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyonları eklenecek.