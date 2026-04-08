Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli temmuz ayında alacağı zammı merak ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zammı için enflasyon verisi kritik bir öneme sahip. Peki emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tahminler...
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş zammı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Emekliler 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak.
Ortadoğu'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanırken, bu durum küresel enflasyon sorununu tetikledi. Türkiye'de enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 geldi.
EMEKLİYE YÜZDE 10'LUK ZAM GARANTİ
3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,04 zammı hak etmiş oldu.