Temmuzda emekli zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı tablosu
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuzda maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3,00 olarak gerçekleşti. Böylece 4A ve 4B emekli zammı için 4 aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte 4 aylık enflasyon farkına göre emekli maaş zammı tablosu...
Temmuz ayı yaklaşırken 'SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?' sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Nisan ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece dört aylık enflasyon farkı netleşti.
TÜİK verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,36’lık zammı şimdiden garantiledi. Memur ve emeklilerin maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında aylarında zamlanıyor. Peki, temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4A, 4B en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödeme üzerinde etkili olan nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.
Enflasyon - Yıllık - Aylık
Ocak 2025: 42,12 - 5,03
Şubat 2025: 39,05 - 2,27
Mart 2025: 38,10 - 2,46
Nisan 2025: 37,86 - 3,00