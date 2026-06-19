Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ve 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına çıkarılmasını öngören düzenleme için çalışma başlattı.