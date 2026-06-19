Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı, 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yeniden hesaplanacak. 5 aylık enflasyon verilerinin şimdiden belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına yapılacak artış oranını merakla takip ediyor. Peki temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekli zammı sürecinde en çok merak edilen hesaplama, genellikle en düşük emekli maaşı üzerinden yapılıyor. Ocak 2026’dan bu yana 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yapılacak yeni artışla birlikte yeniden gündeme geldi. Emekli maaşlarına ilişkin zam sürecine dair detaylar merakla takip ediliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ve 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına çıkarılmasını öngören düzenleme için çalışma başlattı.
Emeklilerin Temmuz ayı zam oranları, enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde belli olacak. TÜİK’in mayıs ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 1,71 olarak açıklamasının ardından, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak kesinleşti.