Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve piyasa katılımcıları anketindeki verilere göre yaptığı hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında maaş artışı yapılacağını söyledi.