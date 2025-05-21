Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve piyasa katılımcıları anketindeki verilere göre yaptığı hesaplamalar doğrultusunda en düşük emekli maaşı için tahminini paylaştı.
Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve piyasa katılımcıları anketindeki verilere göre yaptığı hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında maaş artışı yapılacağını söyledi.