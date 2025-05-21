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  4. Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi

Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve piyasa katılımcıları anketindeki verilere göre yaptığı hesaplamalar doğrultusunda en düşük emekli maaşı için tahminini paylaştı.

Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi - Sayfa 1

Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak.

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Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi - Sayfa 2

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve piyasa katılımcıları anketindeki verilere göre yaptığı hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında maaş artışı yapılacağını söyledi.

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Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi - Sayfa 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam verdi - Sayfa 4

En düşük emekli maaşına dair değerlendirmede bulunan Erdursun, “Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Bu oranlarla birlikte temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17.086 liraya çıkabilir” dedi.

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