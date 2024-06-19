Temmuz'da kiraya yüzde 65, maaşa yüzde 25 zam: Milyonlarca emeklinin maaşı kiranın altında kalacak
Temmuz ayında yüzde 25 sınırlaması bitince kiraya yüzde 65.21, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 20-25 oranında zam gelebilir. Bu durumda 12 bin lira olan kira 19 bin 825 liraya çıkacak, 12 bin liralık emekli aylığı ise 15 bin 96 lirada kalacak.
Maaş ve emekli aylığıyla geçinip kirada oturan milyonlarca dar gelirliyi Temmuz ayında büyük bir zam kaosu bekliyor.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Temmuz'da kiralar yüzde 65.21 zamlanırken memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 20-25’te kalacak. Asgari ücretlilerle 10 bin liralık en düşük emekli aylığına ise hiç zam yapılmayacak.
3 Zamlardan sonra milyonlarca işçi, memur ve emeklinin aylık geliri oturduğu evin kirasını bile karşılayamaz hale gelecek.
Halen 12 bin lira alan emeklinin aylığı Temmuz'da 15 bin 96 liraya, 12 bin liralık evin kirası ise 19 bin 825 liraya çıkacak.
MİLYONLARCA DAR GELİRLİNİN MAAŞI EV KİRASININ DA ALTINDA KALACAK
Zam uçurumu yüzünden bugün ev kirasının üzerinde olan milyonlarca dar gelirlinin maaşı ev kirasının altında kalabilir.