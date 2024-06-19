Temmuz'da kiraya yüzde 65, maaşa yüzde 25 zam: Milyonlarca emeklinin maaşı kiranın altında kalacak

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Temmuz'da kiralar yüzde 65.21 zamlanırken memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 20-25’te kalacak. Asgari ücretlilerle 10 bin liralık en düşük emekli aylığına ise hiç zam yapılmayacak.

3 Zamlardan sonra milyonlarca işçi, memur ve emeklinin aylık geliri oturduğu evin kirasını bile karşılayamaz hale gelecek.