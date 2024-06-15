Temmuz'da kök maaşlar artacak mı? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin

Özellikle maaş zammı dönemlerinde emekliler tarafından kök maaş ve en düşük emekli maaşı açısından bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Peki kök maaş nedir, kök maaşın en düşük emekli maaşından farkı ne? Kök maaşlara bir düzenleme yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için beklenti ne?