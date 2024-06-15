Temmuz'da kök maaşlar artacak mı? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Son yıllardaki zam dönemlerinde özellikle emeklilerin kök maaşları çok konuşuluyor. Peki kök maaş nedir, kök maaşın en düşük emekli maaşından farkı ne? Temmuz ayında kök maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşının ne kadar olması bekleniyor? İşte kök maaşla ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları için artık son viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı belirlenecek.
Özellikle maaş zammı dönemlerinde emekliler tarafından kök maaş ve en düşük emekli maaşı açısından bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Peki kök maaş nedir, kök maaşın en düşük emekli maaşından farkı ne? Kök maaşlara bir düzenleme yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için beklenti ne?
KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL BELİRLENİYOR?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şunları söyledi:
“Kök maaşa ilişkin tartışmalar son yıllarda yapılmaya başlandı. Yapılan artışlar kök maaşa yapıldığı ve ciddi oranda maaşı etkilediği için bir kafa karışıklığına yol açtı.
Devlet yatırılan prime göre bir maaş hesaplıyor ve eğer sigorta primini düşükten yatırdıysanız maaşınız muhtemeldir ki en düşük emekli maaşı skalasında olacak.