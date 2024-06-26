Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni rakamlar...
Memur maaş zam oranında geri sayım başladı. Maaş zamları Haziran enflasyonu ile birlikte 3 Temmuz'da belli olacak. Peki yeni zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon beklentilerine göre yeni zamlı memur maaşları...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları Haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.
Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Bu arada Haziran ayı enflasyon beklentileri de netleşmeye başladı.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.
Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.
NTV'de yer alan habere göre böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.