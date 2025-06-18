Temmuzda ne kadar zam yapılacak? İşte memur ve emekli zammı için senaryolar
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli enflasyon rakamlarını beklerken, ekonomistler TÜFE'nin haziranda yüzde 1-2 arasında gelmesini öngörüyor. Peki temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte memur ve emekli zammı için senaryolar...
Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamını bekliyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ?
Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 oldu.